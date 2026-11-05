Rimini, il sindaco e il caso Falchi: “Se saranno confermate le accuse, gli agenti risponderanno al Comune”

L’inchiesta “Falchi”, che vede coinvolti otto agenti della Polizia locale, indagati dalla Procura di Rimini con l’accusa di falsi verbali, violenza privata, lesioni, calunnia e sospesi dal servizio dall’amministrazione comunale, è entrata nella sala del Consiglio. Con l’ordine del giorno presentato, martedì sera, dal consigliere del Gruppo misto, Luca De Sio (ex Lega) e votato all’unanimità dall’Assemblea. Un atto col quale i gruppi di opposizione e di maggioranza hanno invitato l’Amministrazione «a costituirsi parte civile, quando i tempi lo permetteranno». Qualora, cioè, gli otto agenti finissero sotto processo. E con l’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Carlo Rufo Spina, con la quale l’esponente di opposizione ha invitato il sindaco Jamil Sadegholvaad «a chiedere le dimissioni del comandante della Polizia locale Andrea Rossi e dell’assessore Juri Magrini».