Rimini, il sindaco contro le fake news: «Si può andare in bici sul Ponte di Tiberio»

RIMINI. Quando il delirio social travolge tutto. «Negli ultimi giorni», scrive su Facebook il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, «sta rimbalzando sui social e in città la notizia che il Ponte di Tiberio non sarebbe più percorribile in bici. Rassicuro tutti: non è così. Non esiste alcun divieto di percorrere il ponte di Tiberio in bici. Il segnale stradale che è stato posizionato all’ingresso del Ponte lato San Giuliano segnala solo la conclusione della pista ciclabile, come previsto dal Codice della Strada. Quel segnale, tra l’altro, era già presente dal 2018 (da quando cioè abbiamo scelto di rendere il ponte non più transitabile alle auto), ma era semplicemente posizionato dalla parte opposta. Quindi continuiamo a goderci in serenità, a piedi o in bici, il nostro ponte di Tiberio: bellissimo, bimillenario, senza auto». Quindi: «Notizia infondata».