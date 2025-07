Rimini, il sindaco chiede a Salvini il casello A14 in zona fiera

RIMINI. È “evidente la centralità” di Italian Exibition Group “in ogni discorso sulle prospettive di crescita, pubbliche e private, del territorio riminese”. Lo sottolinea il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad annunciando di avere inviato al ministro dei Trasporti Matteo Salvini e ai responsabili di Autostrade per l’Italia la proposta progettuale per realizzare il nuovo casello autostradale dell’A14 in corrispondenza del quartiere fieristico. Il tema delle infrastrutture, argomenta il primo cittadino, è stato al centro di un incontro con la delegazione di Confindustria Romagna formata dal presidente Mario Riciputi, dal vice presidente Andrea Albani, dal direttore generale Marco Chimenti e dal coordinatore della sede di Rimini Gianluca Gabellini. Dalla mobilità all’Università, dagli Its agli aeroporti, fino ad arrivare alla proposta che a breve Ance Emilia-Romagna farà sul piano regionale per dare risposta al tema generale della casa. “L’impegno che ci siamo presi è, nell’ambito delle proprie competenze e relazioni, fare attività di trasparente ‘lobbying’ a tutti i livelli affinché la Fiera possa centrare i propri ambiziosi obiettivi futuri grazie al miglioramento dell’accessibilità”. Da qui la proposta progettuale per il casello inviata al Mit, “un’opera essenziale” per la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, per il territorio riminese, per la regione e per l’Italia. L’”ambizioso processo” di rinnovamento della città, aggiunge il sindaco, va accompagnato da “una adeguata infrastrutturazione del territorio”.

E infatti il nuovo casello è inserito negli strumenti di pianificazione, previsione “confermata” anche nel Piano regionale integrato dei trasporti. La proposta inviata, aggiunge, “non si limita a valutare soltanto gli aspetti tecnico-economici, estende gli approfondimenti” anche a uno studio trasportistico di dettaglio per analizzare gli effetti sulla viabilità e sulle matrici ambientali e comprende uno studio di impatto socio-economico, che ha analizzato i risultati prodotti su tutto il territorio comunale. “Siamo sicuri- conclude il sindaco- che il progetto di nuovo casello autostradale possa trovare l’attenzione che merita nella pianificazione trasportistica nazionale, anche in ragione dei piani di potenziamento in essere da parte del quartiere fieristico di Rimini”.