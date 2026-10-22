Rimini, il Sigismondo d’Oro 2026 a Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario

Il Sigismondo d’Oro 2026 assegnato alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini.

Lo ha annunciato il sindaco Jamil Sadegholvaad: “La cultura e l’altruismo come forma e sostanza di quello che è uno dei principi più alti e nobili dell’umanità: il patto tra generazioni che fluendo attraverso la trasmissione di conoscenze, passione, partecipazione, generosità determina fiducia verso il futuro. Questa la tensione che accomuna i Sigismondo d’Oro 2026, assegnati alla professoressa Marinella De Luca e al Campo Lavoro Missionario di Rimini”.

La cerimonia ufficiale si svolgerà sabato 19 dicembre, nella cornice del Teatro Galli.

Marinella De Luca rappresenta una straordinaria figura di insegnante e di divulgatrice di cultura classica. Il Campo lavoro Missionario dal 1980 organizza progetti che coinvolgono migliaia di volontari solidarietà e aiuti concreti ai popoli più poveri del mondo.