Rimini, il ristorante “Da Rinaldi” spegne 61 candeline con una festa dalla mattina alla sera

Sulle colline di San Paolo il ristorante Da Rinaldi fa tagliatelle al ragù da 61 anni. Domenica festeggia il suo compleanno: 61 candeline, ognuna per ogni anno di attività di un’azienda a conduzione a familiare che ha basato tutto sulle specialità della cucina romagnola.

Quello che il titolare, Marcello Rinaldi, definisce lo «storico traguardo» dei 61 anni del suo ristorante, verrà celebrato domenica con «un omaggio alle nostre origini e alla nostra amata Romagna. Abbiamo deciso di festeggiare in “vecchio stile” con una festa intitolata “Sapori, Mestieri, Tradizioni” del dopoguerra».

Una festa paesana come quelle di un tempo, racconta Rinaldi, «dal mattino al tramonto come la nostra vita di un tempo: si andava nei campi la mattina e si tornava per cena. Un’occasione dove potersi cimentare nei “giochi di una volta” : corsa con i sacchi, tiro alla fune, pentolaccia, per rivivere il passato con i mestieri antichi. Abbiamo le dimostrazioni di una sfoglina, di una cestiera, di un falegname e tanti altri, per assaporare le bontà contadine, tra cui piadina, trippa, porchetta, ciccia alla griglia, pasta fatta in casa, tutto accompagnato dall’immancabile Sangiovese delle nostre terre». E per finire, gli immancabili balli a ritmo di valzer, mazurka e polka, olte al concorso “azdora dell’anno”.

«Gli anni passano, le cose cambiano e si evolvono - dice ancora il titolare - ma noi non vogliamo dimenticare da dove siamo partiti e i valori che ci sono stati trasmessi». Una dedica particolare va infatti al «mio babbo Cesare Rinaldi, colui che ha reso tutto questo possibile, non solo fondando ma anche insegnando a tutti noi i valori di un tempo che portiamo avanti di generazione in generazione con gran onore. Sono sicuro che da lassù sorriderà vedendo il suo amato paese in festa».