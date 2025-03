Rimini, il recupero del peschereccio Genius affondato al porto VIDEO GALLERY

Si è perfezionato il recupero del peschereccio Genius, affondato al porto di Rimini. Le operazioni erano iniziate due giorni fa. Il relitto, che da oltre 6 mesi si trova sommerso nella zona di via Destra del Porto, era già stato oggetto di azioni immediate per contenere l’inquinamento e bonificare l’area, grazie all’intervento della Capitaneria di Porto, di una specifica ordinanza dell’Amministrazione comunale, di una ditta specializzata nell’antinquinamento (che ha fornito barriere e panne assorbenti per contenere il carburante disperso), nonché del prezioso contributo dei volontari del Coordinamento della Protezione Civile di Rimini, che avevano provveduto al loro posizionamento.