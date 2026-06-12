Rimini, il protagonista di una violenta rapina alloggiava in hotel: sconterà oltre 3 anni di carcere

La Polizia di Rimini ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione per un uomo di origine peruviana, con numerosi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. L’uomo dovrà espiare il periodo residuo di 3 anni e 4 mesi di reclusione, relativo alla condanna a seguito di una violenta rapina avvenuta il 7 settembre 2023 a Rimini.

In tale circostanza, il peruviano, insieme ad altri complici, aveva improvvisamente aggredito un italiano di 50 anni, colpendolo ripetutamente al viso ed al corpo con il fine ultimo per portargli via la borsa, il portafoglio e gli effetti personali. Il peruvuano è stato trovato nell’hotel dove era attualmente domiciliato e, a seguito della redazione degli atti di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale.