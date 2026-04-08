Rimini, il prof lascia il liceo per insegnare in Etiopia: “Mi serviva una scossa e sono partito”

Ha lasciato Rimini, dove si era trasferito quasi venti anni fa dal Piemonte, per insegnare nella più grande scuola italiana all’estero, che sorge in Etiopia ad Addis Abeba dove, salvo imprevisti, resterà per i prossimi sei anni con eventuale proroga per un altro triennio.
Giorgio Ansaldi 54 anni, fino allo scorso anno scolastico, era docente di matematica e fisica, al liceo linguistico “Giulietta Masina” di Viserba. Per lui non si tratta di una prima volta poiché si era recato in Australia dal 2008 al 2010 in missione per la Comunità Papa Giovanni XXIII di cui è membro.