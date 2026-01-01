Rimini, il primo nato è il figlio della pallavolista Valentina Gugnali

RIMINI. All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00.55 da genitori residenti a Misano Adriatico. La mamma è Valentina Gugnali, ex giocatrice di pallavolo di B1 con la Lasersoft Riccione, e il papà Michael Mair. Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23.47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro. Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. Nel 2024 i nati erano stati 2375.