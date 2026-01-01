Rimini, il primo nato è il figlio della pallavolista Valentina Gugnali

Rimini
  • 01 gennaio 2026
Valentina Gugnali con in braccio il piccolo Jordan
Valentina Gugnali con in braccio il piccolo Jordan
Federica Aprato con in braccio Leonardo
Federica Aprato con in braccio Leonardo

RIMINI. All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00.55 da genitori residenti a Misano Adriatico. La mamma è Valentina Gugnali, ex giocatrice di pallavolo di B1 con la Lasersoft Riccione, e il papà Michael Mair. Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23.47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro. Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. Nel 2024 i nati erano stati 2375.

