Rimini, il porto canale si trasforma con 6,5 milioni di euro di investimenti

Con un investimento di 6,5 milioni di euro a Rimini entro l’anno parte la riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza. La giunta ha infatti dato il via libera al progetto “Boulevard Blu urbano: Adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell’area portuale-fluviale di Rimini”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Fesr Emilia-Romagna 2021-2027 “un passaggio decisivo per la trasformazione del waterfront fluviale”, si spiega dal Comune.

La delibera recepisce la conclusione della conferenza dei servizi dello scorso gennaio, dove sono stati acquisiti pareri e prescrizioni degli enti e le amministrazioni coinvolte, tra cui quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. L’intervento punta a risolvere il problema dei frequenti allagamenti ed è inserito nella pianificazione prevista dalla variante al Pai (Piano di assetto idrogeologico) e dal Pgra (Piano di gestione del rischio di alluvioni), con soluzioni mirate alla mitigazione del rischio idraulico e di ingressione marina.

E’ previsto l’uso del sistema a gradoni “orlo minerale”, elemento architettonico che rimodella le banchine (senza alterare l’alveo storico del fiume) innalzando la quota di calpestio e restituendo spazi più ampi e fruibili. Una soluzione che dialoga visivamente con le mura antiche, dando al lungofiume un segno omogeneo e contemporaneo. Attorno a questa struttura ci saranno percorsi pedonali, sedute, gradinate, aree verdi e giochi d’acqua, percorribili anche da mezzi di servizio e manutenzione.L’intervento comprende il restauro delle mura storiche, il rifacimento dei sotto servizi, la messa in sicurezza degli ormeggi dei natanti e un nuovo impianto di illuminazione e video sorveglianza. Il progetto è a cura del raggruppamento temporaneo con capogruppo Eutropia Architettura Srl di Firenze, che aveva già redatto il Masterplan generale dell’intero tratto tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza. Dei 6,5 milioni di euro necessari, circa 1,5 sono messi a disposizione dal Comune.

L’intervento rientra nella strategia “Rimini di verde e di blu, città del mare per l’economia verde e blu”, un investimento complessivo superiore ai 10 milioni di euro: l’80% delle risorse è garantito dai fondi europei del Programma Regionale Fesr e Fse+ 2021-2027 della Regione, con il Comune come soggetto attuatore.