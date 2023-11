Rimini. Il Parco del Mare avanza a San Giuliano, sì del Comune anche al “boulevard blu”

Via libera al completamento al Parco del Mare nella zona di San Giuliano di Rimini, così come al “boulevard blu” urbano nell’area dal Ponte di Tiberio al Ponte della Resistenza, alla riqualificazione dello scalo di alaggio nella sponda sinistra del Porto canale. Sono alcuni interventi compresi nella strategia “Atuss” del Comune, approvati ieri dalla Giunta che ha promosso il rispettivo documento di indirizzo.

Proprio su “San Giuliano” si concentrano gli interventi previsti nella strategia urbana definita “Atuss”, acronimo di Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile del Comune. Si tratta di “un piano di azioni sostenute dalla Regione nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei 2021-2027” che, in soldoni, si traducono “in sette azioni specifiche del valore di 10,5 milioni di euro, di cui l’80% (8,4 milioni) finanziato attraverso le risorse disponibili dai fondi Fesr e Fse+ e il restante in capo al Comune”. La giunta comunale ha approvato quindi il documento di indirizzo della progettazione di quattro delle sette “azioni Atuss”. In dettaglio: due interventi per il parco del mare a San Giuliano, il boulevard blue urbano nell’area dal Ponte di Tiberio; la riqualificazione e messa in sicurezza dello scalo di alaggio del del Porto canale. Per il completamento del Parco del Mare si interverrà attraverso le “infrastrutture verdi”: spazio quindi ad aree sport e a parchi giochi a basso impatto ambientale. L’obiettivo è di chiudere le fasi di progettazione per l’autunno del 2024 per poi partire con i lavori. “Con il completamento del parco del Mare nell’unico tratto ancora non progettato e gli altri interventi tra l’area di San Giuliano e il Porto canale- sottolinea l’assessore Mattia Morolli- andremo a dare ulteriore spinta alla trasformazione urbana quale motore dell’economia legata al verde e al mare”.