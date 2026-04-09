Rimini, il parcheggio Tripoli pronto all’inizio dell’estate

A Rimini avanzano sotto terra e in superficie i lavori di realizzazione del parcheggio Tripoli, la grande infrastruttura per la sosta in piazzale Marvelli che dall’estate 2026 sarà a disposizione di cittadini e visitatori. In questi giorni operai e tecnici impegnati nel cantiere sono al lavoro per completare le dotazioni impiantistiche ai livelli -1 e -2 del parcheggio, che a regime avrà una disponibilità di oltre trecento posti auto.

La prossima settimana si passerà invece alle tinteggiature delle pareti interne della struttura, con il wayfinding per gli utilizzatori. Sono già stati acquistati e quindi a disposizione per essere installati quando la struttura sarà completata, le sbarre automatizzate di accesso, le casse con pos per il pagamento, così come gli impianti di videosorveglianza.

In parallelo si lavora anche in superficie, per la piattaforma di quella che diventerà la nuova piazza sopraelevata Marvelli, oggetto di un importante intervento di valorizzazione urbana la cui realizzazione partirà alla fine della stagione estiva 2026e. In questi giorni si partirà con il getto delle scale per l’accesso dalla piazza al parcheggio.

Un piano di interventi in linea con il cronoprogramma delineato, che conferma l’apertura del nuovo parcheggio interrato per l’inizio dell’estate.