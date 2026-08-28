Rimini, il parcheggio Marvelli è già un successo: “11mila veicoli e 200mila euro incassati”

Numeri incoraggianti per il nuovo parcheggio Marvelli. Dai dati forniti dagli uffici del Comune emerge infatti un utilizzo particolarmente intenso della struttura fin dai primi giorni successivi all’inaugurazione del 16 luglio. Il parcheggio, aperto al pubblico da poco più di un mese, ha già raggiunto livelli di affluenza che confermano l’importanza dell’opera per la marina riminese. Ciò nonostante i disagi avvenuti nelle ore successive al taglio del nastro a causa di un falso allarme per una fuga di gas e un allarme scattato per del fumo proveniente dal vano motore di un’auto diesel.