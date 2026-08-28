Rimini, il parcheggio Marvelli è già un successo: “11mila veicoli e 200mila euro incassati”

Rimini
  • 28 agosto 2026
Il nuovo parcheggio Marvelli il giorno dell’inaugurazione (Gallini)
Il nuovo parcheggio Marvelli il giorno dell’inaugurazione (Gallini)

Numeri incoraggianti per il nuovo parcheggio Marvelli. Dai dati forniti dagli uffici del Comune emerge infatti un utilizzo particolarmente intenso della struttura fin dai primi giorni successivi all’inaugurazione del 16 luglio. Il parcheggio, aperto al pubblico da poco più di un mese, ha già raggiunto livelli di affluenza che confermano l’importanza dell’opera per la marina riminese. Ciò nonostante i disagi avvenuti nelle ore successive al taglio del nastro a causa di un falso allarme per una fuga di gas e un allarme scattato per del fumo proveniente dal vano motore di un’auto diesel.

Numeri e record

Sfiorano gli 11mila i veicoli che hanno trovato posto nel nuovo parcheggio interrato nei primi 38 giorni di attività dall’apertura. Il picco a luglio si è registrato sabato 18, con 326 veicoli presenti contemporaneamente. Anche nel corso di agosto la domanda è rimasta sostenuta, con punte di 326 veicoli il 16 agosto (319 durante la visita del Papa il 22 agosto). A confermare l’intensità dell’utilizzo sono anche i dati sugli incassi.

Gli incassi

Dal 16 luglio al 23 agosto il parcheggio ha generato oltre 200mila euro, di cui oltre 134mila euro nel solo mese di agosto. Le giornate con più incasso sono state il 19 luglio, con 10.184,50 euro, e il 16 agosto, con 9.980,50 euro, mentre diverse altre date hanno superato abbondantemente gli 8mila euro. In meno di sei settimane dall’apertura, il volume degli incassi, secondo il Comune, restituisce l’immagine di un servizio che ha incontrato fin da subito un forte gradimento tra automobilisti e turisti.

Due livelli e aperto h24

Come noto la struttura, inaugurata il 16 luglio scorso, si sviluppa su due livelli interrati e mette a disposizione oltre trecento posti auto, con ingresso lato nord e uscita lato sud verso la rotatoria tra via Tripoli e piazza Marvelli. Operativo 24 ore su 24, è dotato di videosorveglianza e di sistema di lettura targhe per agevolare il pagamento alle casse automatiche.

Nuovi interventi

Un progetto che all’inizio del prossimo anno entrerà in una seconda importante fase, con la realizzazione della nuova piazza sopraelevata che sarà un vero e proprio spazio pubblico da vivere e dotato di funzioni attrattive per cittadini e turisti. Sempre nella seconda fase sarà completata al piano terra l’area dedicata alla sosta dei motocicli, da oltre 200 posti. Una dotazione importante, attualmente compensata dal parcheggio temporaneo realizzato dall’Amministrazione in un’area privata nella vicina via Cirene, a meno di duecento metri da piazza Marvelli e che resterà in funzione per tutta l’estate in corso. «Un risultato e un utilizzo che vanno anche oltre le aspettative e che dimostra la bontà di un progetto e di un investimento necessario per la zona di Marina Centro, a servizio del Parco del Mare, dei residenti, dei turisti e di tutte le attività economiche della zona - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità, Mattia Morolli -. Gli incassi verranno reinvestiti nella manutenzione del parcheggio stesso e in interventi sulle strade e sulla viabilità cittadina».

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