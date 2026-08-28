Rimini, il parcheggio Marvelli è già un successo: “11mila veicoli e 200mila euro incassati”

Numeri incoraggianti per il nuovo parcheggio Marvelli. Dai dati forniti dagli uffici del Comune emerge infatti un utilizzo particolarmente intenso della struttura fin dai primi giorni successivi all’inaugurazione del 16 luglio. Il parcheggio, aperto al pubblico da poco più di un mese, ha già raggiunto livelli di affluenza che confermano l’importanza dell’opera per la marina riminese. Ciò nonostante i disagi avvenuti nelle ore successive al taglio del nastro a causa di un falso allarme per una fuga di gas e un allarme scattato per del fumo proveniente dal vano motore di un’auto diesel.

Numeri e record

Sfiorano gli 11mila i veicoli che hanno trovato posto nel nuovo parcheggio interrato nei primi 38 giorni di attività dall’apertura. Il picco a luglio si è registrato sabato 18, con 326 veicoli presenti contemporaneamente. Anche nel corso di agosto la domanda è rimasta sostenuta, con punte di 326 veicoli il 16 agosto (319 durante la visita del Papa il 22 agosto). A confermare l’intensità dell’utilizzo sono anche i dati sugli incassi.

Gli incassi

Dal 16 luglio al 23 agosto il parcheggio ha generato oltre 200mila euro, di cui oltre 134mila euro nel solo mese di agosto. Le giornate con più incasso sono state il 19 luglio, con 10.184,50 euro, e il 16 agosto, con 9.980,50 euro, mentre diverse altre date hanno superato abbondantemente gli 8mila euro. In meno di sei settimane dall’apertura, il volume degli incassi, secondo il Comune, restituisce l’immagine di un servizio che ha incontrato fin da subito un forte gradimento tra automobilisti e turisti.

Due livelli e aperto h24

Come noto la struttura, inaugurata il 16 luglio scorso, si sviluppa su due livelli interrati e mette a disposizione oltre trecento posti auto, con ingresso lato nord e uscita lato sud verso la rotatoria tra via Tripoli e piazza Marvelli. Operativo 24 ore su 24, è dotato di videosorveglianza e di sistema di lettura targhe per agevolare il pagamento alle casse automatiche.

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