Rimini, il Papa vedrà tre manoscritti custoditi alla Biblioteca Malatestiana di Cesena

RIMINI. La collaborazione istituzionale tra il Comune di Cesena e la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS porta a Rimini tre capolavori custoditi dalla Biblioteca Malatestiana. I manoscritti membranacei del XV secolo saranno esposti all’interno della mostra “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Agostino di Ippona”, curata da Costanza Penna e Monica Scholz-Zappa e saranno visti da papa Leone XIV durante la sua visita alla manifestazione riminese. Il prestito dei codici cesenati conferma la sinergia virtuosa tra le istituzioni del territorio emiliano-romagnolo, offrendo al vasto pubblico del Meeting la possibilità di ammirare dal vivo documenti di inestimabile pregio documentario e artistico.

Realizzati nel pieno Quattrocento per volere di Malatesta Novello, Signore di Cesena, i tre manoscritti recano tutti nel margine inferiore lo stemma «steccato» della signoria malatestiana e testimoniano l’altissimo valore artistico e dottrinale della collezione civica.

La mostra “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Agostino di Ippona” intende offrire un’esperienza di immedesimazione con l’itinerario umano, spirituale ed esistenziale del Vescovo di Ippona, mettendone in luce la sorprendente attualità e la capacità di dialogare con le crisi storiche, morali e culturali del presente. L’iniziativa è promossa dalla Curia Generalizia dell’Ordine di Sant’Agostino, dall’Arcivescovado di Algeri, dal Pontificio Istituto Patristico Augustinianum e dal Centro Studi Internazionale Leone XIV ETS.

La mostra si avvale della collaborazione di Maurizio Balestra, Francesco Banfi, Gabriele Batani, Riccardo Ruggero Conti, Andrea Pezzini, Giuseppe Pezzini ed Emmanuele Riu. Un ringraziamento speciale va a p. Kolawole Chabi OSA, all’archeologa Sabah Ferdi e al giornalista Alessandro Banfi, oltre che alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, alla Biblioteca Capitolare di Verona e all’Associazione Storico-Culturale S. Agostino di Cassago Brianza. Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo, Grana Padano e Società Italiana Gas Liquidi – Vulcan.