Rimini, il nuovo gattile pronto nel maggio 2027

Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta entra nella fase conclusiva l’iter per la realizzazione del nuovo gattile comunale di Rimini in via Maderna. I lavori prenderanno il via all’inizio dell’autunno, riprendendo quindi un percorso interrotto nel marzo 2025 a causa dell’incendio doloso che aveva distrutto il fabbricato individuato originariamente come sede della struttura. Da lì è stato necessario riprogettare integralmente l’intervento, per realizzare un nuovo ricovero temporaneo e sicuro destinato ai gatti rinvenuti sul territorio.

Il nuovo edificio sarà composto da due strutture collegate tra loro. La più grande, di circa 65 metri quadrati, ospiterà i locali per il personale, l’area di prima accoglienza e gli spazi dedicati ai cuccioli; la seconda, di circa 40 metri quadrati, accoglierà i ricoveri ordinari, gli spazi per gli animali affetti da FIV e FELV e l’area di isolamento. Le due strutture saranno unite da un camminamento e da un portico coperti.

Prima dell’avvio dei lavori, previsto per ottobre con durata sette mesi, saranno completate la demolizione dei resti del fabbricato preesistente, la rimozione dei materiali e la bonifica dell’area. La consegna del nuovo gattile alla città è dunque prevista da cronoprogramma per maggio 2027.

Per l’Amministrazione si tratta di un investimento complessivo di oltre 329mila euro, con risorse in parte attinte dalla generosa donazione testamentaria della riminese Elena Bergnesi, scomparsa lo scorso anno all’età di 70 anni, che ha destinato 100mila euro della propria eredità al gattile comunale, quale gesto di sostegno alla Città nell’impegno verso la cura e la protezione degli animali.