Rimini. Il nuovo comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita al Comando provinciale

Questa mattina, 20 novembre 2024, il Generale di Brigata Enrico Scandone, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” dal 5 novembre, ha visitato la caserma del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, rivolgendo un saluto ai militari in servizio nella provincia.

La visita al Comando Provinciale

Presso la caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Generale Scandone è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, e ha incontrato gli ufficiali della provincia, una rappresentanza di Comandanti di Stazione e Reparti della sede e il personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Rimini.

Durante l’incontro, il Generale ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati ottenuti e l’impegno dei militari, sottolineando il valore del ruolo sociale dell’Arma, soprattutto nelle piccole comunità. Ha ribadito l’importanza della dedizione, della professionalità e dell’umanità che caratterizzano il servizio quotidiano dei Carabinieri.

Il Colonnello Rugge ha presentato una panoramica sull’attività operativa del Comando Provinciale, fornendo al Generale una visione d’insieme della situazione locale.

Incontri istituzionali

Dopo la visita in caserma, il Generale Scandone si è recato in Prefettura, per un colloquio con il Prefetto di Rimini, Dott.ssa Giuseppina Cassone, durante il quale ha rinnovato l’impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza della popolazione, e al Palazzo di Giustizia, per un incontro con il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Elisabetta Melotti, confermando la massima collaborazione da parte dell’Arma provinciale.

Profilo del Generale Enrico Scandone

Il Generale Scandone, in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1988, ha una lunga e prestigiosa carriera. Ha frequentato il 170° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Ha completato il 30° corso di alta formazione alla Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma. È laureato in Scienze della sicurezza esterna ed interna. Ha ricoperto incarichi di comando in Toscana, Sicilia, Piemonte e presso il Comando Generale dell’Arma. Prima di assumere l’incarico attuale, era Comandante Provinciale a Napoli.

Al termine della visita, il Generale è rientrato alla sede del Comando Legione a Bologna.