RIMINI. Il monito del comandante della Polizia postale: «Foto osé postate sui social o inviate in chat. Sempre più le ragazzine ricattate»

Qual è il caso che le è rimasto più impresso nell’arco della sua carriera? A questa domanda, Vincenzo Papagni, comandante della Polizia postale di Rimini che oggi siede per l’ultima volta alla sua scrivania prima del pensionamento, risponde ricordando un caso di quasi 20 anni fa. Era il 2008 e tre ragazzine riminesi di circa 14 anni scoprirono che una loro foto osé era stata utilizzata da un uomo per creare un profilo hot con cui chiedeva selfie compromettenti a ragazzi giovanissimi. «Al tempo c’era solo Messenger - riflette, con una punta di ironia, il comandante prossimo al congedo - e tanto bastò per capire che con l’avvento dei social network le cose non potevano che complicarsi. Queste tre ragazzine, cuginette, fecero una foto in lingerie e tacchi alti sul letto dei genitori di una loro, la misero sul profilo di Msn e uno degli 800 “amici”, che poi si scoprì essere un pedofilo omosessuale napoletano, la rubò e aprì un nuovo profilo spacciandosi per un trio di ragazzine “provocanti”. Con quell’immagine e un nome accattivante, diciamo così, agganciava i ragazzini e chiedeva loro foto sessualmente esplicite. Finché non le chiese ai calciatori del Rimini e raggiunse un ragazzo che conosceva le tre giovanissime in foto. Da lì scoppiò il caso e partì la denuncia, che insieme ad altri fatti, portò all’arresto dell’usurpatore dell’immagine».