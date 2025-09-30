Rimini, “il miracolo dei 2 poliziotti alla stazione contro un esercito di problemi”: la Uil invoca rinforzi per la Polfer

La Uil punta il dito sul capolinea del Metromare: “Vicino al capolinea del Metromare sembra di essere in un film, ma senza la sceneggiatura: solo un’esplosione di illegalità e di sbandati che vedono la stazione come una succulenta preda da saccheggiare. I nostri agenti ci mettono l’anima, il cuore e anche la salute. Nonostante il grande impegno, le cronache locali non fanno che parlare di risse, scippi e aggressioni. Il presidio si trova a combattere contro una marea di persone. Siamo stanchi di ripeterlo allo sfinimento, sempre le stesse cose! Non si può garantire la sicurezza con una manciata di agenti lasciati soli in una zona che attira una platea sempre più variegata e, purtroppo, non sempre benintenzionata. Non possiamo più fare finta di niente. È arrivato il momento di smetterla con le promesse e passare ai fatti. Chiediamo alle istituzioni di fare squadra. L’unione fa la forza, e questa non è una frase fatta, ma la pura e semplice realtà per far sentire i nostri colleghi non soli. Che non si dica che non lo avevamo avvertito. La sicurezza è un lusso che Rimini non può più permettersi di trascurare”.