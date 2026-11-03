Rimini, il ministro Pichetto Fratin a Ecomondo: “Arriva il decreto bollette bis”

Il ministero dell’Ambiente è al lavoro sul decreto Bollette bis con gli uffici impegnati a “ridefinire le modalità tecniche del cosiddetto ribaltamento”. Ad aggiornare la stampa in merito è il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine dell’inaugurazione questa mattina a Rimini della fiera Ecomondo. Di certo il decreto, precisa il ministro, “non interviene sul gas”, il cui prezzo è determinato dal Ttf, “questo odioso mercato olandese che fa sì che, indipendentemente dal costo d’acquisto da qualsiasi parte del mondo, sia comprato al prezzo di valore che è”.