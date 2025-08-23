Rimini, il ministro Piantedosi al Meeting: “Anche CasaPound rientra negli sgomberi”

Rimini
  • 23 agosto 2025
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale

“Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l’ha inserito nell’elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. A chi gli fa notare che il collega di governo Alessandro Giuli ha detto che l’immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, il ministro spiega: ‘Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui