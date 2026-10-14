Rimini, il ministro Mazzi apre il Ttg: “Il turismo italiano è primo in Europa”

Il turismo italiano registra un 2026 da record e si conferma uno dei motori trainanti dell’economia nazionale. A certificarlo è il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, intervenuto questa mattina a Rimini per l’inaugurazione del TTG Travel Experience. I dati del settore descrivono una crescita ininterrotta: solo a settembre si è registrato un incremento degli arrivi del 4,9% e delle presenze del 5%, spinto soprattutto dai visitatori stranieri ma sostenuto anche dal mercato interno.

Nel suo intervento la guida del ministero ha sottolineato come l’Italia abbia conquistato il primato europeo toccando quota 535,5 milioni di presenze, con il comparto turistico che oggi arriva a valere oltre il 13% del PIL nazionale e garantisce lavoro a 3,3 milioni di occupati. Per il futuro, la ricetta indicata dal ministro si basa sul rafforzamento della formazione professionale, sull’attenzione alle nuove tecnologie e su una rinnovata cultura dell’accoglienza, unitamente al costante impegno per far valere il peso strategico del settore anche nei tavoli europei.