Rimini il ministro Lollobrigida: «Per i lupi prelievi, trasferimenti e abbattimenti» VIDEO

RIMINI. Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida spiega le politiche del Governo in materia di lupi e parla anche di «abbattimentii». Partecipando alla fiera Sigep World di Rimini, il ministro ha spiegato che si opererà «come in altre nazioni (torno dalla Slovacchia dove c’è una protezione delle altre specie che venivano aggredite in maniera eccessiva dal lupo) con un bilanciamento delle presenze a garanzia di tutto l’ecoististema». Questo attraverso prelievi e trasferimenti? «Ovvio. Prelievi, trasferimenti e abbattimenti».

«Sul tema dei lupi», ha detto, «abbiamo lavorato fin dal primo giorno. A novembre del 2022 appena nominato ministro, a Bolzano c'era una criticità importante rispetto all'allevamento di montagna: centinaia di bovini venivano ogni anno uccisi da branchi di lupi che si erano moltiplicati».

«Vedete», aggiunge il ministro, «in termini di ragionamento abbiamo sempre impattato a questo argomento con il criterio della scienza. Quando una specie è in difficoltà va aiutata. Nel 1990 c'erano soltanto 100 lupi in Italia. Oggi il numero dei lupi è superiore a quanto è tollerabile nelle aree di allevamento. Quindi siamo intervenuti in ogni ambito. In Europa, nella Conferenza di Berna, dove si è ottenuta la possibilità di arginare il problema riportandolo a delle soglie che siano compatibili con la evoluzione corretta della specie lupina senza ibridazioni che possono arrivare a essere pericolose anche per l'essere umano ma che sono sicuramente pericolose per le altre specie».

«Quindi», aggiunge il ministro, «abbiamo ottenuto questo risultato. Adesso verrà recepito sul piano nazionale per poter operare come in altre nazioni operano (torno dalla Slovacchia dove c'è una protezione delle altre specie che venivano aggredite in maniera eccessiva dal lupo) con un bilanciamento delle presenze a garanzia di tutto l'ecosistema».

Questo attraverso prelievi e trasferimenti? «Ovvio, prelievi trasferimenti e abbattimenti».