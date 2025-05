Rimini, il ministro Lollobrigida inaugura Macfrut 2025: “Una fiera che guarda al futuro”

“Macfrut è una fiera che si apre al futuro. Si apre a Nazioni, soprattutto africane, che rappresentano per il sistema agricolo italiano una grande opportunità – ha affermato il Ministro - In Africa c’è molta terra e c’è anche possibilità di lavorarla. Insieme possiamo costruire occasioni di sviluppo e costruire opportunità per entrambi: loro possono consolidare la loro sovranità alimentare, noi possiamo esportare le nostre tecnologie e in futuro mercati per i nostri prodotti. Macfrut guarda al futuro anche per la gestione delle risorse idriche e per la generazione di energia. Il futuro offre delle opportunità e rappresenta una sfida per l’agricoltura e l’ortofrutta italiana. Qui a Macfrut c’è un momento di confronto e di lavoro, utile e franco, e questa fiera internazionale, ormai consolidata, è il luogo ideale dove trovare soluzioni per far crescere l’agricoltura italiana”.

A presentare gli assi portanti di Macfrut, il Presidente Renzo Piraccini. “Chi frequenta Macfrut si è reso conto dell’esplosione della manifestazione dopo il Covid, grazie anche alla collaborazione con Agenzia ICE. La sinergia tra la 42a edizione di Macfrut, vetrina della fiera ortofrutticola e la 54a edizione di FieraAvicola ci ha permesso di realizzare un vero grande hub del settore agrifood in grado di attrarre operatori da tutto il mondo. Macfrut è la vetrina della filiera ortofrutticola italiana, settore cardine del nostro Paese con un valore di 19 miliardi che sale a oltre 60 se prendiamo in esame l’intera filiera. E proprio la filiera è il punto di forza del sistema ortofrutticolo del nostro Paese che ha trovato in Macfrut la sua vetrina ideale in rappresentanza di tutti gli anelli, dal seme alla tavola”.