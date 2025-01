Rimini, il ministro Lollobrigida: “Il Sigep è una vetrina delle nostre eccellenze”

“Il Sigep è uno degli eventi di maggiore successo, un’occasione in cui le nostre eccellenze si mettono in mostra, espressione di secoli di contaminazioni culturali, ricerca e capacità. L’Italia si distingue per la sua unicità, grazie a una straordinaria varietà territoriale e culturale che si riflette nelle eccellenze che tutto il mondo ci riconosce e apprezza”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del Sigep World, alla Fiera di Rimini.

“I prodotti italiani raccontano la nostra storia e le radici profonde della tradizione, evidenziando un percorso fatto di innovazione e maestria che da sempre caratterizzano il nostro patrimonio enogastronomico”, ha concluso il ministro.