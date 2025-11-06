Rimini, il ministro dell’Ambiente a Ecomondo: “L’eolico in Romagna? Bisogna rivedere il decreto”

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a Ecomondo è stato coinvolto sul tema dell’eolico in Romagna. In particolare, al ministro è stato chiesto se è possibile immaginare i finanziamenti sull’eolico offshore sull’Adriatico per il progetto Agnes e la costa riminese: “Dobbiamo rivedere le modalità del decreto Fer-2 - ha risposto - perché è stato previsto un meccanismo unico tra flottante e ancorato che non funziona”. In che cosa non funziona? “Non funziona perché i costi sono molto diversi e il Fer-2 prevedeva la stessa tariffa. L’Unione Europea dovrà dare il via libera alle modifiche de Fer-2”.