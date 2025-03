Rimini, il Metromare viaggia verso Santarcangelo

RIMINI. Il futuro della mobilità sostenibile viaggia verso nord, in una rete di collegamenti che si amplia avvicinando Rimini alla Valmarecchia. Avanza l’iter amministrativo e progettuale per l’estensione verso Santarcangelo di Romagna del Metromare, il sistema di trasporto rapido oggi operativo tra Rimini e Riccione e che nel prossimo futuro metterà in connessione la stazione del capoluogo con il quartiere fieristico. Un percorso che dalla costa si spingerà in direzione nord grazie ad un nuovo tratto che dalla Fiera raggiungerà il comune clementino, che sarà così direttamente collegato in modalità sostenibile e veloce alla costa più a sud del territorio.

«Il progetto in capo alla società Patrimonio Mobilità Romagna (PMR)», scrive in una nota il Comune di Rimini, «è arrivato sul tavolo della Giunta comunale che nella seduta odierna ha approvato in linea tecnica la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla realizzazione della “quarta tratta” del Metromare, già oggetto di protocollo d’intesa siglato lo scorso anno tra i due Comuni interessati. Con il via libera alla documentazione sarà possibile quindi dare seguito alla candidatura dell’opera ai finanziamenti ministeriali previsti dalla legge di Bilancio 2019, a copertura di un investimento del valore di circa 75 milioni di euro e che vedrà il Comune di Rimini come ente capofila, così come indicato dall’ultimo Comitato di Coordinamento».

«L’estensione del sistema di trasporto rapido», prosegue la nota, «nasce dalla volontà di rispondere a due obiettivi generali: da una parte integrare il sistema di collegamenti nella zona nord della città lungo l’asse della via Emilia, tra Fiera, Santa Giustina e Santarcangelo, area al centro negli ultimi anni di un importante sviluppo urbanistico e dove sono presenti importanti e numerosi poli attrattivi, così da offrire anche l’opportunità di creare una connessione con le zone a più alta vocazione turistica del sud. In secondo luogo fornire, attraverso la realizzazione di un capolinea all’estremità nord del territorio provinciale, una risposta di alta qualità e prestazioni ai bisogni di mobilità pubblica dell’intera Valmarecchia».

Nel dettaglio la quarta tratta del Metromare partirà dal capolinea Rimini Fiera e seguirà un percorso lungo 5,7 km con capolinea in corrispondenza della Stazione Ferroviaria di Santarcangelo di Romagna e sei fermate intermedie previste. E’ previsto l’impiego di veicoli a trazione interamente elettrica, quindi ad emissione zero.

La tratta Rimini Fiera-Santarcangelo viaggia in parallelo all’avvio prossimo dei lavori per il collegamento tra la stazione centrale e il quartiere fieristico e alla progettazione della terza tratta già prevista dall’accordo di programma per il Trc, quella che dalla stazione di Riccione condurrà a Cattolica, anch’essa oggetto di istanza ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dal Ministero. Il Metromare, nel suo percorso complessivo tra Santarcangelo e Cattolica, sarà così la dorsale principale della rete del Trasporto Pubblico Locale, unendo i due estremi della provincia e attraversando e collegando l’intero territorio di Rimini.