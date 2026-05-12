Rimini, il Meeting 2026 si presenta: da Galileo a papa Leone XIV

RIMINI. Il Meeting 2026 prende il via con Anteprima Meeting, l’evento svoltosi ieri sera al Teatro Galli di Rimini, che ha offerto al pubblico un primo sguardo sull’edizione di quest’anno, in programma dal 21 al 26 agosto 2026 alla Fiera di Rimini con il titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Da oggi sono disponibili sul sito del Meeting i contenuti delle mostre, degli spettacoli e del Villaggio Ragazzi, insieme ai programmi dedicati allo sport e alla ristorazione. Si preannuncia un’edizione particolarmente ricca di incontri, percorsi espositivi ed esperienze culturali, segnata soprattutto dalla presenza straordinaria di papa Leone XIV, che nel pomeriggio di sabato 22 agosto visiterà il Meeting e terrà un intervento. A partire da prende il via anche la prevendita degli spettacoli a pagamento sulla piattaforma vivaticket.it e si è aperta la stagione di “Meet the Meeting”, il percorso di anticipazione dei contenuti del Meeting 2026 e di sostegno alla sua realizzazione, che si svolgerà in decine di città italiane e all’estero. Meet the Meeting proseguirà fino al 31 luglio con eventi, incontri e momenti di approfondimento. Protagonista della serata al Teatro Galli è stato l’attore Alessandro Preziosi, che ha proposto una lettura scenica di “Celeste Galileo” di Giampiero Pizzol, con l’accompagnamento al violoncello di Veronica Conti. Un momento intenso, capace di mettere in dialogo scienza, arte e ricerca di significato attraverso la figura di Galileo Galilei. Marco Bersanelli, ordinario di Fisica e Astrofisica all’Università degli Studi di Milano, ha poi offerto una riflessione sul rapporto tra conoscenza scientifica ed esperienza umana, accompagnato dalle spettacolari immagini astronomiche dei telescopi Hubble e James Webb. A concludere la serata, dopo il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad e della sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini, l’intervento del presidente del Meeting Bernhard Scholz che ha anticipato i principali temi della manifestazione.

Spazi espositivi oltre i 10mila mq

Sul versante strutturale, logistico e dei servizi saranno tante le peculiarità del Meeting 2026. Gli spazi espositivi supereranno i 10.000 mq, i posti a sedere per la ristorazione saranno oltre 6.000, le aziende partner saranno 170 tra le quali i Main Partner Intesa Sanpaolo e Generali Cattolica e gli Official Partner Autostrade per l’Italia, ACI, Confagricoltura, Enel, isybank, Ferrovie dello Stato, Fondazione Ania, Gruppo La Cascina, Montello, Drivalia e Novo Nordisk. Il Meeting resterà aperto ogni giorno fino alle 24 e si conferma l’unica grande manifestazione italiana con ingresso e parcheggi gratuiti. Un carattere ancora più unico grazie all’apporto di tremila volontari provenienti dall’Italia e dall’estero, ai quali si aggiungeranno altre centinaia di persone in occasione della visita del Papa.

L’attesa del Papa