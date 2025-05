Rimini, il lungomare Di Vittorio riapre il 14 maggio

A Rimini, dal 14 maggio riapre il lungomare Di Vittorio, da Piazzale Don Giancarlo Ugolini (ex Piazzale Gondar) fino a via “La nave va”. Lo annuncia Hera, spiegando che proseguono i lavori Psbo per le nuove vasche di accumulo e del nuovo Belvedere in piazzale Toscanini. Sono conclusi in parte i lavori di riqualificazione dei sottoservizi sul lungomare per permettere il ripristino completo della viabilità in tempo per la stagione estiva. Il lungomare, dunque, torna a essere pienamente fruibile, anche durante la prosecuzione degli interventi previsti dal Piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (Psbo) in corso su Piazzale Toscanini. La completa riapertura del Lungomare Di Vittorio, sottolinea Hera, è “un traguardo significativo, restituendo alla comunità una strada importante in vista della stagione balneare e per l’apertura dal 15 maggio del settimanale mercato cittadino”.

La multiutility ha portato a termine nei tempi previsti la riqualificazione dei sottoservizi con la posa di 420 metri di tubazioni in pvc del diametro di 500 mm ed altrettanti in pvc diametro 200 mm. Il Piano, di cui questi lavori fanno parte, è “un intervento di risanamento idrico di portata nazionale, frutto della sinergia tra Comune, Hera, Romagna Acque e Amir, con un investimento complessivo di 270 milioni di euro”. Gli obiettivi primari, ricorda infine Hera, sono: assicurare la piena balneabilità del litorale riminese, generando benefici significativi per l’ambiente, il territorio, la comunità e l’economia locale, strettamente legata al turismo balneare e il potenziamento della sicurezza idraulica. “Un esempio concreto dell’efficacia del Psbo è rappresentato dalle vasche di Piazzale Kennedy, operative a partire dal 2019 e dal 2021. Con una capacità di quasi 40.000 metri cubi, queste vasche svolgono un ruolo cruciale nella gestione delle acque meteoriche, prevenendo scarichi diretti in mare e regolando il flusso del torrente Ausa, garantendo al contempo la sicurezza idraulica dell’area”, conclude la multiutilty.