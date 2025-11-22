Rimini, il kebabbaro con scarsa igiene e l’autolavaggio con lavoratori in nero: attività sospese e multe per oltre 75mila euro

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini hanno individuato alcune imprese a Rimini e provincia, risultate irregolari. Nei confronti di due attività, un kebab e un autolavaggio, è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività, per gravi violazioni in materia di sicurezza e per impiego di lavoratori “in nero”. I controlli effettuati hanno portato alla luce la presenza di 2 lavoratori “in nero” impiegati presso l’autolavaggio e copiose violazioni relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui la mancanza di documentazione inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, locali non idonei e privi dei requisiti di igiene. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per oltre 75.000 euro.