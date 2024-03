Rimini. Il gruppo Teddy viaggia verso i mille negozi, 150 nuovi punti vendita nel 2024

RIMINI. Il Gruppo Teddy ha proseguito nel 2023 nel suo programma di espansione internazionale della rete commerciale con l’apertura di circa 100 nuovi punti vendita. Teddy, che ha sede a Rimini, ha raggiunto a fine 2023 845 punti vendita, considerando i negozi diretti e quelli in franchising in conto vendita a marchio Terranova, Calliope e Rinascimento, a cui si devono aggiungere i negozi di quest’ultimo gestiti secondo la formula Fits You. Per il 2024 il piano di sviluppo è il più ambizioso nella storia della Teddy con 150 nuove aperture previste a livello globale. «Si tratta di un trend positivo, nonostante i segnali di incertezza che arrivano dal contesto geopolitico internazionale e dalla modesta crescita dei consumi», scrive una nota del gruppo, «per cui Teddy si trova in controtendenza rispetto all’andamento del settore negli ultimi mesi, come evidenziato dal Rapporto del Centro Studi Confimprese».

Le nuove aperture del 2023 sono state in 18 nazioni in tutto il mondo con focus sull’Europa (Occidentale e dell’Est) e il Medio Oriente. Teddy ha concentrato in Italia poco più della metà delle nuove aperture.

«Questi ritmi sostenuti di crescita», aggiunge la nota, «sono stati possibili grazie alla spinta che Teddy trova nella costante fiducia che dipendenti e collaboratori ripongono nella cultura aziendale e all’aver saputo trovare i partner giusti per lo sviluppo. Teddy infatti predilige fare business insieme ad altri imprenditori con la formula dell’affiliazione in conto vendita, che caratterizza circa i due terzi della rete vendita. Per corroborare una crescita della rete a ritmi intensi anche per i prossimi anni, Teddy ha siglato una partnership con BNP Paribas Leasing Solutions al fine di favorire l’accesso al credito degli affiliati e supportando i bisogni legati a nuovi investimenti. La collaborazione, resa possibile anche grazie al supporto di YouBusiness Network - da anni partner di BNP Paribas Leasing Solutions - prevede che gli imprenditori che fanno business insieme a Teddy potranno richiedere di beneficiare di strumenti quali la locazione operativa o il leasing finanziario per lo sviluppo dei negozi, e che Teddy potrà gestire queste pratiche in modo più agile grazie a una piattaforma online fornita proprio da BNP Paribas Leasing Solutions. La dinamica consente inoltre di dare stabilità nelle possibilità di accesso al credito degli imprenditori, aprendo orizzonti di investimento di lungo periodo».

«Grazie a questa formula», prosegue la nota del gruppo Teddy, «gli affiliati potranno coprire grazie al credito importi anche fino al 50% dell’investimento complessivo. Il finanziamento riguarda i beni asportabili e non la componente immobiliare».

«L’anno 2023 ci ha visto proseguire con l’espansione del nostro network a livello internazionale sulla falsariga di quanto avvenuto negli anni precedenti e, quindi, continuando a focalizzarci sui nostri principali driver di sviluppo che sono il mantenimento dell’incidenza delle varie aree geografiche e valutarie nelle quali operiamo e il mantenimento della proporzione tra aperture corporate e in franchising», aggiunge Luca Binci, Direttore Sviluppo della Teddy. «Oltre all’Italia, che, come sempre, rileva per una percentuale intorno al 50% del nostro sviluppo su base annua per Terranova e Calliope e per quasi il 100% per quanto riguarda Rinascimento, vi sono state aperture in altri 17 mercati, il che equivale all’aver effettuato nuove aperture in circa il 50% delle nazioni in cui il nostro network è presente a livello globale».

«I numeri di cui sopra», conclude Binci, «confermano quindi la fiducia che i nostri franchisee e, in generale, gli stakeholder di settore hanno riposto nei confronti del nostro gruppo nonostante anche l’anno 2023 sia stato caratterizzato da incertezze geopolitiche a livello globale e dal permanere sia del fenomeno inflattivo, che della crisi energetica.

Per quanto riguarda i brand, il principale nuovo progetto del 2023 è stato in Italia e in particolare quello del Centro Commerciale Merlata Bloom (Milano) nel quale il Gruppo ha aperto con tutti i marchi.