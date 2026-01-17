Rimini, il giudice consente cure e cibo per i gatti “intrappolati” nella ex caserma

RIMINI. I gatti “intrappolati” all’interno dell’ex Caserma “Giulio Cesare” di Rimini riceveranno subito cure, cibo e finalmente un riparo. Lo ha stabilito ieri il giudice a seguito di un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, un provvedimento tempestivo visto che i diritti dei gatti erano minacciati da un pregiudizio imminente ed irreparabile. A seguito del ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorsi dalle associazioni Cuori Randagi ed A-mici di Soraya al tribunale di Rimini il giudice ha dunque emesso un decreto d’urgenza che dispone l’immediato accesso ai volontari per l’alimentazione, la cura, la predisposizione dei ripari, il recupero dei soggetti malati o feriti e la sterilizzazione.

Il provvedimento è stato già notificato alle parti (Demanio e Comune di Rimini) affinché ottemperino all’ordine del giudice. Chiaramente, trattandosi di un provvedimento cautelare urgente, posto a tutela della vita di queste creature duramente provate, farà seguito un’udienza con le parti sul merito il 29 gennaio, nella quale le associazioni che hanno fatto ricorso ribadiranno fermamente lo stato di abbandono totale della popolazione felina presente nel perimetro invalicabile della caserma e la necessità dell’accesso e dell’opera dei volontari.

Intanto il provvedimento del giudice è un primo successo che premia la determinazione delle associazioni animaliste che dalla scorsa estate stanno denunciando, senza successo finora, lo stato davvero pessimo in cui si trovano i felini all’interno della Caserma abbandonata e completamente abbattuta.

Chiaramente la battaglia non si ferma qui, oltre all’udienza sul merito del 29 gennaio, le associazioni chiamano alla mobilitazione generale per la manifestazione prevista sabato 24 gennaio alle ore 15 in Piazza Cavour a Rimini davanti alla sede del Comune. Una battaglia di civiltà che dunque è solo all’inizio, intanto si potrà lavorare all’interno della ex Caserma per dare un primo sollievo a gatti che hanno sofferto di tutto, senza ripari, quest’estate il caldo feroce e gli attacchi dei gabbiani sui cuccioli, nelle scorse settimane il grande freddo. Per loro finalmente una buona notizia, peccato che ci sia voluto un provvedimento del giudice.