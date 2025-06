Rimini, il giubileo dei ciclisti domenica 22 giugno

Bicicletta, moto, musica: tutto ciò che ci fa battere il cuore può diventare anche via per vivere e riscoprire la fede. È con questa intuizione che domenica 22 giugno 2025 la Diocesi di Rimini invita tutti i ciclisti – e tutti coloro che amano la bicicletta, in qualunque forma – a partecipare al Giubileo dei Ciclisti e delle Biciclette, un evento di comunità, condivisione e spiritualità che vuole celebrare chi pedala con passione, per sport, per necessità o per semplice svago. Un appuntamento pensato per far sentire tutti accolti: dai ciclisti con divisa e bici da corsa, a chi ogni giorno semplicemente si muove in città in sella alla “bici col cestino”. Anche chi arriva da fuori città potrà fare parte di questo cammino giubilare, partendo dal luogo giubilare più vicino per poi convergere a Rimini.