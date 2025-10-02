Rimini, il gelato italiano fattura 3 miliardi di euro: al Sigep 2026 c’è l’India come ospite

Intanto Sigep World ha annunciato le novità della 47esima edizione che avrà un focus internazionale. A partire dall’India - in forte espansione per il settore del gelato - come Guest Country fino al progetto ‘Sigepland’ rivolto alla Germania, ovvero il secondo mercato mondiale per numero di gelaterie dopo l’Italia, senza dimenticare la campagna digitale “What is Gelato?” rivolta agli operatori esteri. Infine grande spazio sarà dato ai concorsi internazionali. Su tutte, la Gelato World Cup, dove l’Italia fresca detentrice del titolo vinto nel 2024 dovrà confrontarsi con 11 nazioni in gara per quella che è la competizione a squadre del settore più importante al mondo.