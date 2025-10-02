Rimini, il gelato italiano fattura 3 miliardi di euro: al Sigep 2026 c’è l’India come ospite

  • 02 ottobre 2025
Appuntamento a Rimini dal 16 al 20 gennaio

Il gelato italiano guida il mercato europeo con 3% di crescita estiva rispetto al 2024, rappresentando insieme a Francia e Spagna il 68% delle porzioni vendute nei primi cinque mercati. Lo dicono i dati di filiera, confermando quello estivo come il periodo nel quale si concentra almeno il 70% del fatturato del settore in Italia, stimato intorno ai 3 miliardi di euro. I numeri arrivano da Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, la fiera organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) che arriva a Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026. Giunta alla 47a edizione, la manifestazione porta ancora una volta nei padiglioni romagnoli le filiere industriali di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Ieg prevede peraltro un’edizione da record, con 1.300 brand espositori da oltre 30 Paesi, distribuiti su 30 padiglioni, e una stima di operatori professionali in visita provenienti da oltre 150 nazioni. “Nonostante alcune incertezze legate a condizioni climatiche non favorevoli, l’estate traina i consumi di gelato in Italia, Francia e Spagna, che insieme rappresentano il 68% delle porzioni servite nei primi cinque Paesi europei - spiega Matteo Figura, direttore esecutivo Foodservice Italia di Circana- Il gelato si conferma parte di una categoria del piccolo lusso accessibile al quale i consumatori non rinunciano volentieri”.

Per Aig a trainare il settore è stato soprattutto il centro Italia (+5%) grazie alle città d’arte e il sud (+4%), mentre il nord ha avuto una crescita minima dovuta soprattutto al maltempo.

Le novità del Sigep 2026

Intanto Sigep World ha annunciato le novità della 47esima edizione che avrà un focus internazionale. A partire dall’India - in forte espansione per il settore del gelato - come Guest Country fino al progetto ‘Sigepland’ rivolto alla Germania, ovvero il secondo mercato mondiale per numero di gelaterie dopo l’Italia, senza dimenticare la campagna digitale “What is Gelato?” rivolta agli operatori esteri. Infine grande spazio sarà dato ai concorsi internazionali. Su tutte, la Gelato World Cup, dove l’Italia fresca detentrice del titolo vinto nel 2024 dovrà confrontarsi con 11 nazioni in gara per quella che è la competizione a squadre del settore più importante al mondo.

