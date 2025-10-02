Rimini, il gelato italiano fattura 3 miliardi di euro: al Sigep 2026 c’è l’India come ospite

Il gelato italiano guida il mercato europeo con 3% di crescita estiva rispetto al 2024, rappresentando insieme a Francia e Spagna il 68% delle porzioni vendute nei primi cinque mercati. Lo dicono i dati di filiera, confermando quello estivo come il periodo nel quale si concentra almeno il 70% del fatturato del settore in Italia, stimato intorno ai 3 miliardi di euro. I numeri arrivano da Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, la fiera organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) che arriva a Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026. Giunta alla 47a edizione, la manifestazione porta ancora una volta nei padiglioni romagnoli le filiere industriali di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Ieg prevede peraltro un’edizione da record, con 1.300 brand espositori da oltre 30 Paesi, distribuiti su 30 padiglioni, e una stima di operatori professionali in visita provenienti da oltre 150 nazioni. “Nonostante alcune incertezze legate a condizioni climatiche non favorevoli, l’estate traina i consumi di gelato in Italia, Francia e Spagna, che insieme rappresentano il 68% delle porzioni servite nei primi cinque Paesi europei - spiega Matteo Figura, direttore esecutivo Foodservice Italia di Circana- Il gelato si conferma parte di una categoria del piccolo lusso accessibile al quale i consumatori non rinunciano volentieri”.

Per Aig a trainare il settore è stato soprattutto il centro Italia (+5%) grazie alle città d’arte e il sud (+4%), mentre il nord ha avuto una crescita minima dovuta soprattutto al maltempo.