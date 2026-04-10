Rimini, il food truck del granchio blu e l’intelligenza artificiale applicata al turismo: idee giovani premiate in Comune

Un’intelligenza artificiale per rivoluzionare l’informazione turistica e un food truck itinerante per trasformare il granchio blu da emergenza ambientale in risorsa economica: sono questi i due progetti vincitori della seconda edizione dell’avviso ANCI “Giovani e Impresa”, che si aggiudicano rispettivamente circa 30mila euro ciascuno, per un importo complessivo disponibile di 63.650 euro. Ieri pomeriggio, l’assessora Francesca Mattei, insieme a Noemi Bello della Fondazione Piano Strategico, ha ricevuto in Sala della Giunta le due start-up premiate, sancendo ufficialmente il riconoscimento di due idee d’impresa capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e radicamento territoriale.

L’avviso pubblico, promosso dall’ufficio delle Politiche Giovanili del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Alé, che impresa. Dai spazio al tuo sbuzzo” - realizzato dal Comune di Rimini e Fondazione Piano Strategico, in collaborazione con i comuni di Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata, Novafeltria, Unione dei Comuni della Valmarecchia e Unione della Valconca - ha l’obiettivo di sostenere e promuovere l’imprenditorialità giovanile come leva strategica per lo sviluppo economico, il ricambio generazionale e l’innovazione del territorio.

Il bando, finanziato con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Fondo Politiche Giovanili e cofinanziato dal Comune di Rimini, punta a favorire la nascita di startup capaci di generare valore economico, sociale e ambientale, in coerenza con le strategie territoriali di Rimini: dalla Strategia di Innovazione Turistica al Piano Strategico della Cultura, dal Patto per il Lavoro e per il Clima della Provincia. Dei nove progetti valutati dalla commissione, due si sono distinti per qualità progettuale, originalità e capacità di rispondere concretamente ai bisogni del territorio.

Ad aggiudicarsi il finanziamento sono stati i team di Agilia S.r.l., due giovani di circa 23 anni, e di Mariscadoras S.r.l. Società Benefit, composta da cinque ragazze tra i 27 e i 30 anni. L’incontro in Sala della Giunta con l’assessora Francesca Mattei ha avuto il sapore di una consegna simbolica, quella di un testimone tra l’istituzione e una generazione che ha saputo trasformare la formazione ricevuta in progetto imprenditoriale concreto. I due gruppi, per età, composizione e ambiti di intervento diversi tra loro, rappresentano insieme uno spaccato significativo della creatività e della determinazione giovanile che il percorso ha inteso stimolare.