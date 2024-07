Rimini. Il figlio morì nell’incidente: condannati i genitori

Il destino li ha già condannati al lutto a vita per la perdita del figlio di due anni, e ieri anche la giustizia italiana ha riconosciuto colpevoli i due genitori a processo per omicidio stradale. Il giudice Raffaella Ceccarelli, sulla base delle sentenze di Cassazione, ha condannato i due coniugi a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Sono i genitori di Amir, un bambino di due anni e quattro mesi morto nel 2019 per le ferite riportate in un incidente d’auto avvenuto a Rimini in via Coriano.

Madre e padre difesi dagli avvocati Stefano Cecchetti e Maria Rivieccio, secondo le accuse non avrebbero agganciato correttamente il seggiolino del bimbo per cui quando ci fu lo schianto il piccolo subì conseguenze gravi. L’incidente avvenne il 19 marzo del 2019, l’auto dei genitori si scontrò con quella di una giovane automobilista riminese, difesa dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, condannata ieri ad un anno e 4 mesi. Per i genitori e l’automobilista, la pena è sospesa.