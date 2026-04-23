Rimini, il Fellini cambia volto con il distretto aeroportuale: ci sono 3 milioni di passeggeri da conquistare

Tre milioni di passeggeri che ogni anno partono da altri aeroporti, pur vivendo nel bacino riminese. È da qui che prende le mosse il progetto del nuovo distretto aeroportuale del Fellini: riportare a Rimini una domanda che già esiste, ma oggi vola altrove.
È stato presentato questa mattina al Teatro Galli, alla presenza del Presidente di Enac Pierluigi Di Palma, e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, il concept del Nuovo Distretto Aeroportuale a servizio della Riviera romagnola. Si tratta di un progetto strategico, perché segna un cambio di paradigma: da infrastruttura di transito a piattaforma integrata di mobilità, servizi e crescita economica.
Il Nuovo Distretto Aeroportuale incarna una visione industriale e territoriale di lungo periodo, ed è parte integrante del Piano di Sviluppo Aeroportuale 2026–2040 ideato da AIRiminum 2014 S.p.A. Il piano prevede investimenti per circa 200 milioni di euro e sarà presentato ad Enac entro giugno 2026 per avviare il necessario processo autorizzativo. Il progetto presentato oggi è ricompreso dunque all’interno di questo percorso e nasce da una consapevolezza semplice ma decisiva: creare lo spazio adeguato ad accogliere la domanda che si intende riportare sul territorio.