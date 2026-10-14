Rimini, il FAI fa il pieno di visitatori per le Giornate d’Autunno e lancia la gita al MART di Rovereto

Un bilancio oltremodo positivo per le Giornate FAI d’Autunno a Rimini, che durante lo scorso fine settimana hanno visto circa 1.300 persone affollare le visite guidate a Palazzo del Poggiano a Poggio Berni e alla Via Crucis del Santuario di Santa Maria delle Grazie sul colle di Covignano. Un’affluenza straordinaria che conferma il forte interesse dei cittadini per le bellezze storiche e paesaggistiche del territorio, resa possibile dal grande lavoro della Delegazione FAI riminese e dei suoi volontari, affiancati dalla presenza di istituzioni come il Vescovo Nicolò Anselmi, il sindaco di Poggio Berni Ronny Raggini e l’assessore alla Cultura di Rimini Michele Lari.

Il percorso culturale del FAI non si ferma qui: per sabato 17 ottobre è già in programma una nuova trasferta guidata alla volta del Trentino. La giornata porterà i partecipanti alla scoperta delle torri e delle mura merlate del Castello di Avio, bene tutelato dalla fondazione, per poi proseguire a Rovereto con la visita al MART, celebre polo espositivo d’arte moderna e contemporanea. La partenza in pullman è fissata alle 5.30 con rientro previsto in serata.