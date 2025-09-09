Rimini. Il dipinto “Le tentazioni del filosofo” di Langetti esposto a Venezia

Il legame tra Rimini e Venezia si rafforza attraverso l’arte. Dopo il trasferimento della Pietà di Giovanni Bellini alla Galleria Giorgio Franchetti per i significativi interventi di restauro finanziati dalla Fondazione Venetian Heritage e per la conseguente esposizione negli spazi della Galleria, oggi un altro prezioso tesoro del Museo della Città raggiunge la Laguna: il dipinto Le tentazioni del filosofo di Giovan Battista Langetti figura infatti tra le opere in mostra dal 19 settembre alle Gallerie dell’Accademia nella rassegna Stupore, realtà, enigma. Pietro Bellotti e la pittura del Seicento a Venezia.

L’esposizione presenta al pubblico il pittore bresciano (1625-1700), operoso a Venezia per gran parte della sua carriera, in dialogo con alcuni dei principali maestri dell’epoca legati alla città, tra cui proprio Langetti, anche grazie ai prestiti di prestigiose istituzioni museali come il Museo Nacional del Prado di Madrid, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, la Staatsgalerie di Stoccarda, il Dallas Museum of Art, le Gallerie degli Uffizi di Firenze e il Castello Sforzesco di Milano.

«Il Museo della Città di Rimini si unisce dunque a queste importanti realtà – evidenzia l’assessore alla Cultura Michele Lari – consolidando quel cammino che ci vede impegnati a rafforzare rapporti di collaborazione e scambio, per ampliare le conoscenze e generare nuove opportunità». L’opera ‘riminese’ di Langetti rimarrà esposta a Venezia fino al 18 gennaio.