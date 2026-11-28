Una serata di basket dominata dalla Dole Rimini, vittorioso sulla Vuelle Pesaro per 91-71, ha rischiato di lasciare spazio alla tensione fuori dal palazzetto. Durante la fase di deflusso, infatti, una trentina di tifosi riminesi, con il volto completamente travisato, avrebbe tentato un agguato ai danni dei sostenitori ospiti. L'episodio si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Fantoni e via Flaminia Conca, lungo il percorso dei tre pullman sui quali viaggiavano circa 170 pesaresi. I tifosi marchigiani erano stati obbligati a raggiungere Rimini in autobus per poter assistere alla partita: in caso contrario, non avrebbero avuto accesso all'impianto. Il tentativo di agguato è stato fronteggiato dall'intervento del personale della scorta e dei reparti mobili della polizia di Stato, che hanno disperso il gruppo di facinorosi. Momenti concitati, con i sostenitori ospiti scesi dai mezzi e alcuni contatti tra le due tifoserie, prima che le forze dell'ordine riuscissero a riportare la situazione sotto controllo.