Rimini. Il delitto di Pierina Paganelli torna in aula: è il giorno della nipote Giorgia VIDEO

Riparte oggi il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino. Dopo i figli della vittima, il fratello di Manuela, Loris Bianchi, e i condomini, toccherà alla nipote della pensionata, Giorgia Saponi, comparire in aula davanti alla Corte d’Assise. La figlia di Giuliano Saponi e Manuela Bianchi, adesso maggiorenne ma all’epoca dei fatti 16enne, la sera dell’omicidio si trovava in casa con la madre e lo zio, perché non era andata con la nonna all’adunanza dei testimoni di Geova. È quindi lei il principale alibi di Manuela e Loris e per questo la sua deposizione in questa sesta udienza è fondamentale nel processo all’unico imputato Louis Dassilva.

Il pm Daniele Paci, ma soprattutto gli avvocati della difesa (Riario Fabbri e Andrea Guidi) con le loro domande cercheranno di capire cosa accadde davvero quella sera in cui i tre seguirono l’adunanza via streaming. Al vaglio anche se la ragazza si sia assentata per andare in bagno o quanto abbia utilizzato lo smartphone. La giovane dovrà anche ribadire alla Corte l’orario in cui lo zio Loris lasciò l’abitazione per tornare a casa, viste le dichiarazioni contrastanti rilasciate durante le fasi di indagini.