Rimini, il delitto di Pierina: Loris Bianchi respinge i sospetti

Seconda ospitata consecutiva, come Louis Dassilva, per Loris Bianchi nella trasmissione di Rai 2 “Ore 14”, condotta da Salvo Sottile. Dopo aver sostenuto nella scorsa puntata che il 39enne senegalese si riferisse a lui quando aveva raccontato di essersi fatto un’idea sui possibili assassini di Pierina Paganelli, ieri il fratello di Manuela Bianchi è tornato sul rapporto che aveva con la pensionata, uccisa la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate inferte, secondo l’accusa, da chi verosimilmente la conosceva bene. «Non so che rapporto avesse Louis con lei - ha spiegato Loris -. Io so che lei mi fece un bel regalo per il mio matrimonio poi, una volta sposato, mi sono allontanato da tutti, anche dalla mia famiglia. Con Pierina ci siamo ritrovati dopo l’incidente di Giuliano (nel maggio 2023, ndr) e il nostro rapporto era buono».