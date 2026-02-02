Rimini, il delitto di Pierina e Louis che resta in carcere, la difesa: “Restano dei buchi clamorosi nella ricostruzione della mattina del 4 ottobre” VIDEO

Il tribunale del Riesame ha confermato il carcere per Louis Dassilva, sotto processo con l’accusa dell’omicidio di Pierina Paganelli. I legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, nel pomeriggio hanno incontrato al stampa: “Prendiamo atto - sottolinea Guidi - di una decisione meditata per ben 3 giorni e questo dà l’idea della complessità delle questioni di questo fascicolo. Ora leggeremo le motivazioni”.

La difesa di Louis aveva presentato una memoria difensiva molto corposa a tutela del proprio assistito. Oggi in aula si è parlato di una intercettazione di una chiamata tra Manuela e Loris con un j’accuse per Louis: “In quella data - riprende Guidi - la signora Bianchi sapeva bene di essere intercettata”.

Oggi in aula si è parlato anche di Valeria, secondo i legali di Louis è attendibile? “Secondo noi - dichiara Fabbri - la certezza è che quello che emerge dai telefonini sarà decisivo per la ricostruzione. Per noi permane un buco importante nella mattina del 4 ottobre 2023 e vi sono dei buchi clamorosi che non possono essere colmati”.