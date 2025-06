Rimini, il delitto di Pierina e l’esame dell’audio, i legali di Louis: “Sostituire il consulente” VIDEO

Udienza questa mattina davanti al gip Vinicio Cantarini per la nomina del collegio di consulenti per effettuare l’esame tecnico dell’audio della notte dell’omicidio di Pierina Paganelli , avvenuto il 3 ottobre del 2023. E anche per acquisire i risultati delle prove sulla Cam 3 della farmacia di via del Ciclamino.

Se per i risultati della telecamera della farmacia non ci sono state sorprese, per quanto riguarda invece la nomina dei consulenti si è sollevata un’eccezione da parte degli avvocati della difesa di Louis Dassilva, il senegalese in carcere dal 16 luglio dell’anno scorso. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno fatto notare come il consulente intervistato dalla trasmissione tv “Quarto grado” avesse già espresso un’opinione sull’audio in questione per cui ne hanno chiesto la sostituzione. Il giudice si è riservato e ha rinviato a lunedì prossimo.