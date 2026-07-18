Rimini, il degustatore di vini texano scopre la Rebola sulla spiaggia

RIMINI. Jeff Porter il degustatore e giornalista della prestigiosa rivista Wine Enthusiast, ha fatto tappa a Rimini per assaggiare al bagno Tiki 26 di Rimini le 15 rebole del progetto Rimini Doc caratterizzate dalla iconica bottiglia marchiata RIMINI. Il giornalista texano che vive stabilmente a New York, è salito in Piazza Kennedy sul filobus 11 di Start Romagna completamente brandizzato con 11 GRADI la nuova campagna del vino sangiovese riminese. Ha fatto un giro e poi è sceso al Tiki ad assaggiare le 15 rebole dei produttori aderenti al progetto constatando il percorso di crescita del bianco riminese. Si è anche informato sul nuovo progetto legato alla temperatura di servizio del RiminiSangiovese che, servito freddo, viene abbinato al pesce nell’estate riminese.

Al Tiki Jeff Porter ha assaggiato le rebole delle cantine della sottozona Coriano di Case Mori, Le Rocche Malatestiane, Podere Vecciano e Tenuta Santini . Per la sottozona San Clemente Agricola i Muretti, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino. Per la sottozona Verucchio Ca Perdicchi, Cantina Pastocchi, Podere dell’Angelo, San Valentino, San Rocco e Tenuta Santa Lucia.

«Jeff quando scrive è di poche parole», dice Massimo Lorenzi, coordinatore del progetto Rimini Doc e presente all’arrivo del bus insieme al Presidente della Strada Nicolò Bianchini. «Tuttavia ha rimarcato la qualità trovata, ha riconosciuto il percorso di unione che è bello per il vino e per il territorio».

Porter è stato a Rimini nell’ambito di un percorso organizzato dl Consorzio Vini di Romagna che poi ha toccato altre zone vinicole nel Forlivese e nel Ravennate.