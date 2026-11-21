In occasione della Giornata mondiale della pesca, il Mercato Ittico di Rimini ha ospitato oggi un’iniziativa dedicata a promuovere e valorizzare il ruolo dei pescatori nella tutela dell’ambiente marino e nella lotta all’inquinamento dei nostri mari. Al centro della giornata, l’importante risultato raggiunto nell’ambito del progetto FishNoWaste, approvato e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg Italia/Croazia e mirato alla “Riduzione e gestione dei rifiuti nei porti di pesca del Mare Adriatico per promuovere una pesca sostenibile”, grazie al quale i pescatori hanno raccolto in meno di due anni oltre 20 tonnellate di rifiuti marini, in prevalenza materiali plastici, recuperati durante le attività di pesca e sbarcati nel Porto di Rimini presso le due isole ecologiche. “Un risultato concreto e significativo – dichiara Mauro Zangoli, presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare - che testimonia come il mondo della pesca possa essere protagonista attivo nella salvaguardia dell’ecosistema marino, trasformando un’attività quotidiana in un’importante azione di tutela ambientale. Dietro questo traguardo ci sono l’impegno, la disponibilità e il senso di responsabilità della Cooperativa Lavoratori del Mare e della Cooperativa di ricerca M.A.R.E. oltre ovviamente ai pescatori, vere sentinelle del mare, che hanno contribuito in maniera determinante al recupero di rifiuti che altrimenti sarebbero rimasti in mare, alimentando il fenomeno dell’inquinamento marino”.