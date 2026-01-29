Rimini, il criminologo: “Metal detector nelle scuole contro i coltelli? Una buona idea, negli stadi ha funzionato”

La sicurezza nelle scuole torna al centro del dibattito nazionale dopo i tragici fatti di La Spezia e alla luce delle ultime dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha annunciato l’imminente emanazione di una direttiva condivisa con il ministro dell’Istruzione
Giuseppe Valditara per consentire controlli a sorpresa delle forze dell’ordine, anche con metal detector, agli ingressi degli istituti scolastici, su richiesta dei dirigenti e nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica.