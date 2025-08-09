Rimini, il corteo dei marinai di salvataggio in sciopero VIDEO GALLERY

Il corteo di protesta dei marinai di salvataggio della provincia di Rimini è partito dal bagno 37 per arrivare al piazzale Boscovich, al porto alla spiaggia libera. La questione in ballo è la pausa pranzo durante la quale il marinaio di salvataggio (come viene tecnicamente definito sul litorale riminese) deve controllare 300 metri di spiaggia contro i 150 di servizio normale. Circa 100 marinai hanno sfilato per chiedere maggiore sicurezza, ma anche maggiori diritti per chi ogni giorno nel periodo estivo garantisce la sicurezza dei bagnanti. Bandiere rosse, magliette rosse e pantaloncini rossi come la divisa dei salvataggi, hanno steso uno striscione ai piedi dell’ancora che simboleggia il mare in cui si legge “Più sicurezza e più dignità, i marinai di salvataggio scioperano”.

Una sfilata in mezzo ai bagnanti e ad una spiaggia affollata. “Oggi hanno provato a non farci scioperare - hanno detto gli organizzatori - e invece abbiamo messo un punto fermo siamo tutti qui. Lo sciopero di oggi non è stato annullato, ma noi siamo stati precettati”.