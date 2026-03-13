Rimini, il consiglio comunale dei ragazzi adotta il lungomare Sangiuliano - Gallery

A Rimini nella sala del Consiglio comunale si è tenuta ieri pomeriggio la seconda seduta del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, dedicata ai temi dell’ambiente e della sostenibilità urbana. I giovani consiglieri hanno aperto i lavori con il gioco “Rimini presente e futura”: immagini storiche della città per capire come le scelte collettive trasformino il territorio nel tempo.

Il cuore della seduta è stata la presentazione del progetto europeo LIFE HELP: i ragazzi sono stati nominati responsabili del monitoraggio civico della riqualificazione del lungomare di San Giuliano, nell’ambito della strategia ATUSS che pone mare e verde al centro della rigenerazione urbana. Le loro idee — spazi verdi inclusivi, tutela del mare, laboratori di studio scientifico — entreranno concretamente nel progetto.

Nel pomeriggio di ieri i ragazzi divisi in gruppi di lavoro hanno dialogato con l’assessora Anna Montini e l’architetto Filippo Piva sul verde urbano; con Alessandra Pesaresi e Candida Catani sul tema mare. La scuola Bertola è stata incaricata di guidare l’evento per la Giornata Nazionale del Mare dell’11 aprile. La scuola XX Settembre che si è confrontata con l’assessore Mattia Morolli e l’ingegnere Alberto Della Valle ha discusso sul futuro della Colonia Enel. Una seduta, coordinata dalla presidente Giulia Corazzi, alla presenza della neo eletta sindaca Viola Gobbi, che ha trasformato la sala consiliare in un autentico laboratorio di democrazia partecipata.