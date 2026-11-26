RIMINI. Oltre mezzo milione di euro per sostenere i percorsi di inclusione scolastica di 68 alunni. Il Comune di Rimini conferma il proprio impegno a favore di studenti e famiglie, sostenendo gli interventi educativi e assistenziali necessari a garantire la piena partecipazione alla vita scolastica. L’intervento, precisano da Palazzo Garampi, interessa 13 realtà scolastiche e le risorse sono destinate a finanziare gli interventi educativo-assistenziali e di sostegno necessari a garantire l’accesso, la frequenza e la piena partecipazione ai percorsi scolastici degli studenti coinvolti. I contributi vengono assegnati sulla base dei fabbisogni individuati nei tavoli tecnici che coinvolgono scuola, servizi e Azienda sanitaria e possono essere utilizzati dagli istituti sia per il supporto educativo-assistenziale sia per il rafforzamento degli interventi di sostegno previsti nei percorsi individualizzati. Il sistema scolastico paritario del territorio accoglie ogni anno, ricorda l’amministrazione comunale, un numero significativo di alunni con disabilità e contribuisce, insieme alle scuole statali, ai servizi educativi e sanitari e alle famiglie, a costruire percorsi di inclusione che consentono a bambini e ragazzi di vivere pienamente la propria esperienza scolastica. “L’inclusione è un valore che appartiene all’intero sistema educativo cittadino”, conclude l’amministrazione comunale, con l’impegno a sostenere i percorsi rivolti agli alunni con disabilità ovunque si realizzino. “L’obiettivo è garantire a ogni bambino gli strumenti necessari per partecipare pienamente alla vita scolastica”. Si tratta di una scelta che “sostiene le famiglie e rafforza una cultura dell’inclusione diffusa, capace di coinvolgere l’intera comunità educativa e di offrire opportunità di crescita a tutti gli studenti”.