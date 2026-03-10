Rimini, il Comune incassa 9,9 milioni di euro. Ecco come li spenderà

RIMINI. Nel 2025, il Comune di Rimini ha incassato 9,9 milioni di euro con le multe su strada e il 60% di questa cifra (5,8 milioni) viene reinvestito in manutenzione, segnaletica e dotazioni per la Polizia locale. Nell’ultima seduta la Giunta ha approvato infatti il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo Codice della strada. Dei 5,8 milioni in cassa, 2,65 milioni sono già stati investiti per sostituire o ammodernare la segnaletica delle strade comunali (un milione), per i controlli, come per esempio i due nuovi photored in zona via Rimembranze e zona Sant’Aquilina (52.000 euro) e per la riparazione delle strade, la manutenzione dei fossi e delle banchine e per interventi a tutela degli utenti deboli per circa 1,5 milioni (tra cui gli ascensori al sottopasso di via Lagomaggio). A questi numeri si aggiungono 1,7 milioni delle multe per sforamento dei limiti di velocità, che per legge sono stati destinati al 100% a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, precisa il Comune. I restanti 1,4 milioni saranno destinati sempre a copertura delle azioni e degli interventi previsti dal Codice della Strada, tra manutenzioni, messa in sicurezza e dotazioni per la viabilità del territorio.