Rimini, il Comune incassa 9,9 milioni di euro. Ecco come li spenderà

Rimini
  • 10 marzo 2026
Rimini, il Comune incassa 9,9 milioni di euro. Ecco come li spenderà

RIMINI. Nel 2025, il Comune di Rimini ha incassato 9,9 milioni di euro con le multe su strada e il 60% di questa cifra (5,8 milioni) viene reinvestito in manutenzione, segnaletica e dotazioni per la Polizia locale. Nell’ultima seduta la Giunta ha approvato infatti il rendiconto 2025 e la destinazione delle risorse, in linea con quanto disposto dal nuovo Codice della strada. Dei 5,8 milioni in cassa, 2,65 milioni sono già stati investiti per sostituire o ammodernare la segnaletica delle strade comunali (un milione), per i controlli, come per esempio i due nuovi photored in zona via Rimembranze e zona Sant’Aquilina (52.000 euro) e per la riparazione delle strade, la manutenzione dei fossi e delle banchine e per interventi a tutela degli utenti deboli per circa 1,5 milioni (tra cui gli ascensori al sottopasso di via Lagomaggio). A questi numeri si aggiungono 1,7 milioni delle multe per sforamento dei limiti di velocità, che per legge sono stati destinati al 100% a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, precisa il Comune. I restanti 1,4 milioni saranno destinati sempre a copertura delle azioni e degli interventi previsti dal Codice della Strada, tra manutenzioni, messa in sicurezza e dotazioni per la viabilità del territorio.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui